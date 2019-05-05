20 yıldır uçurtma yapıp, satıyor

İlkadım ilçesinde yaşayan Mustafa Ersayın, 20 yıl önce kendisine ait bakkal dükkanında uçurtma yapıp satmaya başladı. Ersayın, artan talep üzerine bakkal dükkanını kapatıp işyerini uçurtma dükkanına çevirdi. Ersayın'ın çeşitli boyut ve renklerde yaptığı uçurtmalar ilgi görüyor. 15 dakikada bir uçurtmayı yapabilen Ersayın'ın müşterileri arasında çocuklar kadar yetişkinlerde yer alıyor. Ersayın'ın 75 santimetreden 5 metreye kadar yaptığı uçurtmalar 150 metreden 3 kilometre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların birçok oyuncaktan vazgeçtiğini ama uçurtmadan hiç bir zaman vazgeçemediğini söyleyen Mustafa Ersayın, "Çocukların yanı sıra yetişkinlerde benden uçurtma satın alıyor. Bir uçurtmayı yapmam yaklaşık 15 dakikamı alıyor. Özellikle baharın gelmesiyle birlikte çok büyük bir ilgi olmaya başladı. Düzenlenen şenliklerde, etkinliklerde, pikniklerde yüzlerce ihsan uçurtma uçuruyor. Bende insanlar için uçurtma yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve zevk alıyorum" dedi.

Kendisi gibi uçurtma ustası olanların sayısının çok azaldığını söyleyen Ersayın, "Rengarenk uçurtmalara, sevgililerinin, torunlarının çocuklarının, ya da kendi isimlerini yazdıranlar oluyor. Çeşitli renklerde, çizgi film karakterlerinin resimleri, spor kulüplerinin amblemleri ya da başka resimlerin yer aldığı yüzlerce çeşit uçurtma yapıyorum. Herkes için uçurtma demek çocukluklarında bir hatıra demek. Mutlaka herkesin uçurtma ile bir anısı vardır. Böylede olmaya devam edecek. Bu oyuncaktan hiçbir zaman vazgeçilmeyecektir. Ben her yıl binlerce uçurtma yapıp satıyorum. İnşallah bundan sonra da mesleğimi sürdüreceğim" diye konuştu.

(DHA)