20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar gereğince, artık 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkabiliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



15-20 yaş aralığındaki gençler, 22 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, yasağın tamamen ne zaman sona ereceğini araştırıyorlar. 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

BAYRAMDA 81 İL İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."