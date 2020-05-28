20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı en çok merak edilen konular arasındaki yerini koruyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Salgın sonrası normalleşme sürecinin düzenlenmeye başlamasıyla birlikte de kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan’ın bugün kabine toplantısı sonrası kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Korona virüsü salgını nedeniyle 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Salgın sonrası normalleşme aşamalarının görüşülmeye başlamasıyla birlikte de belirli gün ve saatlerde dışarı çıkabilme serbestliği uygulanmaya başlamıştı. 15-20 yaş aralığındaki gençler, 22 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, yasağın tamamen ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün telekonferans yöntemiyle kabine toplantısı düzenleyecek. Toplantının ana konularından birinin de normalleşme takvimi olması bekleniyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.