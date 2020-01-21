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'20 kişi ilaçtan kör oldu' iddiası

'20 kişi ilaçtan kör oldu' iddiası

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğinde tedavi gören 20 hasta, düzenli olarak aldıkları iğneyi 17 Ocak günü tekrar yaptırdı.

İddialara göre, görme kaybı yaşayan hastalar, durumu hekimlere bildirdi. Bu etkinin normal olduğu belirtilen hastaların tamamı, daha sonra hastaneye çağırılarak, Ankara’ya sevk edildi. Hasta yakını Ufuk Han Çimen, “‘Evet oldu bu yaşandı. Önümüze bakalım’ dediler. Babam şimdi de sağlam gözü kaybetti” dedi. Hastaneden yapılan açıklamada, “Basında ‘ucuz ilaç’ ibaresiyle yer alan ilaç ismi ‘Bevacizumab’ olup bu ilaç gözün sarı nokta hastalıklarıyla şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanılan bir ilaçtır. 

‘İLK TEDAVİ YÖNTEMİ’

Bu ilaç yukarıda sayılan hastalıklara bağlı olarak değişik derecelerde görme kaybı yaşanan hastalara gözün çeşitli tabakalarındaki hasarı tamamen veya kısmen azaltmak adına uygulanır. Bu ilaç ilk tedavi seçeneği olarak yer almaktadır. Bu tarz ilaçlarda ilaç reaksiyonu oluşabilir. Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyidir” denildi.

(İHA)


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