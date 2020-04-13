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20 kilometrelik kovalamaca! Ehliyetsiz sürücü yasak dinlemedi

20 kilometrelik kovalamaca! Ehliyetsiz sürücü yasak dinlemedi

Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücü Kemal P. (35), polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

20 km’lik kovalamaca yaşandı. Polis, Turgut Özal Bulvarı’nı kamyon ve minibüsle kapattı. Sürücü kaçmak için son çare girdiği benzin istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan Kemal P.’ye toplam 10 bin TL, yanındaki kız arkadaşı Tülin İ.’ye de sokağa çıktığı için 3 bin 150 lira ceza kesildi. 

Benzin istasyonunda yakalanan Kemal P., böyle gözaltına alındı.

DHA


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