20 kilometrelik kovalamaca! Ehliyetsiz sürücü yasak dinlemedi

20 km’lik kovalamaca yaşandı. Polis, Turgut Özal Bulvarı’nı kamyon ve minibüsle kapattı. Sürücü kaçmak için son çare girdiği benzin istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan Kemal P.’ye toplam 10 bin TL, yanındaki kız arkadaşı Tülin İ.’ye de sokağa çıktığı için 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Benzin istasyonunda yakalanan Kemal P., böyle gözaltına alındı.

DHA