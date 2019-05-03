Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,6715
  • 244.145
  • 93.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu

20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu

20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu

Adana'da polis, küçük yaşta çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti operasyon düzenledi. Merkez Yüreğir ilçesi ile 19 Mayıs ve Koza Mahalleleri'nde daha öncede belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 'silah ticareti', 'tehdit', 'silahlı yaralama' suçlarına karışan ve çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. 

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 30'u ecstasy olmak üzere 196 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyette sorguya alındı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olaca

Diriliş Ertuğrul 147. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu