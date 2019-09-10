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  3. 2 yaşındaki çocukların kavuşma videosu sosyal medyada damga vurdu

2 yaşındaki çocukların kavuşma videosu sosyal medyada damga vurdu

2 yaşındaki çocukların kavuşma videosu sosyal medyada damga vurdu

ABD'de yaşayan Maxvell ve Finnegan isimli iki arkadaşın, iki günlük ayrılığın ardından bir araya geldikleri an sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

New York şehrinde yaşayan 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, birbirlerinden 2 gün ayrı kaldı. 2 günlük ayrılıktan sonra birbirlerine kavuşan Maxwell ve Finnegan’ın buluşma anı sosyal medyada Maxwell’in babası tarafından paylaşıldı ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi yarattı. Dans etmeyi çok sevdiği söylenen Maxwell ve Finnegan’ın buluşma videosunu binlerce kez paylaşıldı.

Maxwell ve Finnegan’ın 1 yıldır tanıştıkları ve sürekli beraber oynadıkları belirtildi.

 

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