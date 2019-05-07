2 milyon dolarlık kalpazan çetesi çökertildi

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 TL’lik banknotlar halinde 5 milyon 700 TL ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2 milyon dolar sahte para ele geçirildi. Baskında, Aydın’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan 8 çete üyesi tutuklandı.