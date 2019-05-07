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  3. 2 milyon dolarlık kalpazan çetesi çökertildi

2 milyon dolarlık kalpazan çetesi çökertildi

2 milyon dolarlık kalpazan çetesi çökertildi

Türkiye’nin en önemli kalpazan çetesinin lideri olan Süleyman Aydın’ın Bağcılar’da bir matbaada sahte para basımı yaptığı belirlendi.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 TL’lik banknotlar halinde 5 milyon 700 TL ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2 milyon dolar sahte para ele geçirildi. Baskında, Aydın’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan 8 çete üyesi tutuklandı. 

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