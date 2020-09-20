2 kişi öldüren zanlılar cinayet planı yaparken yakalandılar

Zonguldak'ta Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan’ı öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı. Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan’ı öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı. Jandarma ekipleri planlanan cinayet öncesi toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirdi.

İHA'da yer alan habere, Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan’ı olay yerinden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerinde feci şekilde öldürüldü. Bu sırada zanlılara ait aracın arkasından seyreden bir diğer aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiasıyla ateş açıldı. Sürücü şans eseri olayda hafif şekilde yaralanırken uzun süre şoktan çıkamadı.

AİLENİN DİĞER EKİPLERİ İÇİN PLAN YAPIP TOPRAĞA SİLAH GÖMMÜŞLER

Özel ekibin sürdürdüğü araştırmada zanlıların; Yavuz Beşikçi’nin ailesinin diğer fertlerine yönelik de planlama ve çalışma yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri ve bu silahları ilçe kırsalında toprağa gömdükleri ortaya çıktı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ekiplerinin de katıldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıların sorguları yaklaşık 12 saat sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. ve Y.B., S.E. ve N.T. kasten adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.