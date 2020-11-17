2 kadın daha erkek şiddetiyle can verdi
Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Dün de İzmir ve Kahramanmaraş'ta iki kadın kocası tarafından katledildi.
İzmir Aliağa’da bir çocuk annesi Serap Çetiner (36) isimli kadından haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve giren jandarma, talihsiz kadını kanlar içinde buldu. İncelemede Serap Çetiner’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olan Çetiner’in birlikte yaşadığı sevgilisi Hasan A. (29) kaçtığı Afyonkarahisar’da yakalandı.
‘AYRILMAK İSTİYORUM’ KURŞUNU
Kahramanmaraş’ta da Taner Şahin’in (32), kıskançlık tartışmasında tabancayla vurarak, ağır yaraladığı, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Şahin yakalanarak tutuklandı. Şahin, ‘Eşim ayrılmak isteyince vurdum” dedi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Malatya’da da rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Medine T. (33) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan genç kadının cansız bedeni Adli Tıp’a kaldırıldı.