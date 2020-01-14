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  3. 2 haftada 515 kaçak göçmen yakalandı

2 haftada 515 kaçak göçmen yakalandı

2 haftada 515 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de son iki haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 515 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 12 ayrı operasyonda, 247'si çocuk, 114'ü kadın ve 154'ü erkek olmak üzere 471'i Afganistan uyruklu, 5'i İran uyruklu, 15'i Orta Afrika uyruklu, 12'si Suriye uyruklu, 10'u Kongo uyruklu ve 2'si Somali uyruklu toplam 515 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DHA


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