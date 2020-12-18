  • $7,6769
  • 9,412
  • 463.726
  • 1406.86
  • Haberler
  • Yaşam
  • 2 bin 500 liralık telefon sipariş etti... Paketten çıkan şey hayrete düşürdü
18 Aralık 2020 Cuma 13:34 | Son Güncelleme:

2 bin 500 liralık telefon sipariş etti... Paketten çıkan şey hayrete düşürdü

2 bin 500 liralık telefon sipariş etti... Paketten çıkan şey hayrete düşürdü
IHA

Samsun'da yaşanan dolandırıcılık olayı duyanları hayrete düşürdü. İnternet üzerinden 2 bin 500 liralık telefon siparişi veren bir genç, gelen paketi açınca gördüğüne inanamadı. Paketin içinden piyasa değeri 20 lira olan tuşlu telefon çıktı...

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden satılığa çıkan telefonu almak için 2 bin 500 lira para havale yapan gence kargo ile kullanılmış piyasa değeri 20 lira olan telefon gönderildi.

İHA'da yer alan habere göre, Samsun’un Atakum ilçesinde ikamet eden C.A., Facebook’taki ilanda İphone 7 Plus marka telefonun 2 bin 500 liraya satıldığını görünce telefonu almak için satışa sunan kişi ile irtibata geçti ve verilen banka hesabına 2 bin 500 lira parayı havale yaptı.

C.A. kendine gönderilen kargo paketinden sipariş ettiği telefon yerine kullanılmış ve piyasa değeri 20 lira olan tuşlu telefon gönderildiğini görünce şoke oldu.

Dolandırılan şahıs, Samsun Adliyesi’ne giderek savcıya şikayette bulundu.

<p><span>Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç

YouTube'un Türkiye'ye temsilci ataması ne anlama geliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1722 yılında keşfedildi sırrı hala çözülemedi

TBMM genel Kurulu'nda koronavirüs dezenfeksiyonu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.