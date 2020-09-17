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17 Eylül 2020 Perşembe 14:32 | Son Güncelleme:

2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa, protez istiyor

2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa, protez istiyor
DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, doğuştan 2 bacağı ve 1 kolu olmayan, diğer kolu da normal gelişim göstermeyen 4 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Nezzel'in ailesi, çocuklarına protez takılması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 3 çocuklu El Nezzel ailesi, bir kolu ve bacakları olmadan dünyaya gelen, diğer kolu da normal gelişim göstermeyen Mustafa El Nezzel'e ülkelerinde protez kol ve bacak taktıramayınca 18 ay önce Türkiye'ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Yakınlarının evinde kalan aile, maddi durumları iyi olmadığı için burada da çocuklarına protez taktıramadı.

BABASI DA SAVAŞTA BACAĞINI KAYBETTİ

Mustafa'nın, savaş sırasında bir bacağını kaybeden babası Munzir El Nezzel (31) ise oğlunun arkadaşları gibi yürümek istediğini belirtti. El Nezzel, "Oğluma protez kol ve bacak yapılması için Türk devletinden, hayırseverlerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek bekliyoruz" diye konuştu.

'ERDOĞAN AMCA, YÜRÜMEM İÇİN YARDIM ET'

​Minik Mustafa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Erdoğan Amca, yürümem için bana yardım et" dedi.

Öte yandan, minik Mustafa, kol ve bacakları olmamasına rağmen amuda kalkıyor, yerde yuvarlanıp sürünerek oyuncaklarıyla oynuyor.

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