2 aylık uzaklaştırma Özlem'i korur mu?

Aydın’da Ünal K.’nın şiddet uyguladığı eşi Özlem K.’nın yüzü tanınmaz hale geldi. Gözaltına alınan koca ifadesinin ardından serbest bırakılınca genç kadın ailesinin yanına sığındı. Bu sefer de eşinin tehditlerine maruz kalan kadın, “Ölmek istemiyorum. Adalet yerini bulsun, bir an önce tutuklansın” diyerek yardım istedi. Özlem K.’nın çağrısı yanıt buldu, Ünal .K. hakkında soruşturma başlatıldı.

HAPİS YERİNE KELEPÇE



Aile Mahkemesi, zanlının 60 gün boyunca eşine tehdit ve hakarette bulunmaması, kadının konutuna, yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasına hükmetti. Uzaklaştırma kararının infazı amacıyla şiddet uygulayan Ünal .K.’ya elektronik kelepçe takıldı.