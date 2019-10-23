2 ay önceden sevgili ayarladı ve pusuya düşürdü

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce 22 yaşındaki Ferhat T. ile aynı mahallede oturan 17 yaşındaki A.A.Ş. arasında mahallede yan bakma kavgası yaşanmıştı.

İki gencin yaşadığı kavgaya arkadaşları da karışmış ve kavgayı vatandaşlar ayırmıştı. Fakat kavgadan sonra taraflar birbirlerini her gördüklerinde kavga etmeye başladı.

İddialara göre Ferhat T., A.A.Ş'yi ortadan kaldırmak için bir plan yaptı. Ferhat T.'nin yaptığı planda 18 yaşındaki Tuğba K. isimli genç kızın A.A.Ş. ile sosyal medyadan tanışması ve sonra da güvenini kazanarak sabaha karşı buluşmaları vardı.

Bu plana göre Tuğba K., yaklaşık 2 ay önce A.A.Ş. ile tanıştı ve 1.5 ay önce sevgili olarak sürekli görüşmeye başladılar.

Olay günü Ferhat T. genç kızı aradı ve A.A.Ş.'yi sabah saat 06.00'da bir adrese çağırmasını istedi ve pusu hazırladı.

Genç kız ise A.A.Ş.'yi arayarak adrese gelmesini istedi. A.A.Ş. de yanına 26 yaşındaki Mehmet K.'yı aldı ve kız arkadaşının verdiği adrese doğru yola çıktı. Yolda pusu için Ferhat T., A.D., Mert Y., Tahir Can Ö., Hulusi Can S. ve Şahin K. beklemeye başladı.

İddiaya göre araç içerisinde bekleyen şahıslardan A.D. ile Şahin K. şahısları görünce tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda A.A.Ş. ile Mehmet K. yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet K.'nın ağır yaralı olduğu diğer şahsın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şahısların kaçtığı otomobili ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şahıslar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılardan Tuğba K., Şahin K. ve A.D. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)