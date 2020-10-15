2 ay entübe kaldı, 30 kilo verdi

Daha iyi nefes alabilmesi için nefes borusuna delik açılan ve immün plazma tedavisine olumlu yanıt veren Yalçın Top, taburcu olduktan sonra zorlu süreci şöyle anlattı: “90 kilo girdiğim yoğun bakımdan 60 kilo çıktım. Rahat nefes almak çok güzel, yeniden doğmuş gibiyim. İnsanlara ‘14 gün yatar iyileşirim’ diyordum ama öyle değilmiş. Orada bebek gibi oluyorsunuz. Altınızı bile başkası alıyor.”