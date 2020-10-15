15 Ekim 2020 Perşembe 22:27 | Son Güncelleme:
2 ay entübe kaldı, 30 kilo verdi
AA
İzmir'de Kovid-19 teşhisi konduktan sonra 2 ay entübe olarak yoğun bakım servisinde kalan ve bu sürede 2 kez kalbi duran Yalçın Top (43), doktorların çabasıyla yaşama tutundu.
Daha iyi nefes alabilmesi için nefes borusuna delik açılan ve immün plazma tedavisine olumlu yanıt veren Yalçın Top, taburcu olduktan sonra zorlu süreci şöyle anlattı: “90 kilo girdiğim yoğun bakımdan 60 kilo çıktım. Rahat nefes almak çok güzel, yeniden doğmuş gibiyim. İnsanlara ‘14 gün yatar iyileşirim’ diyordum ama öyle değilmiş. Orada bebek gibi oluyorsunuz. Altınızı bile başkası alıyor.”