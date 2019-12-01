2 Aralık burç yorumları: Günlük ve haftalık burç yorumları! Burcunuzu neler bekliyor?

Burç yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Aralık burç yorumları nasıl? İkizler, koç, yay, yengeç, boğa, aslan, yengeç, oğlak, akrep, balık, kova burcu yorumları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta ikizler burcuna sahip olanlar için kaybettikleri değeri yeniden elde etme zamanı. Koç burçları ise cesaretleri ile güzel şeyler elde edebilecekler.

İŞTE BURÇ YORUMLARI

Akşam gazetesi yazarlarından Şenay Devi’nin konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

26 Kasım 2019 Yay burcunda Yeni Ay gerçekleşti. İyileşme, şifa ve olumsuzluk halkalarının kırılacağı enerjilerle karşı karşıyayız bu hafta. Yolu sevgiden geçen, sevenlerin sevgilerinin büyüyüp hayatlarını kuşatacağı, yalan, dolan, iftira ve kötülükle beslenenlerin ise hayat sahnesinde en zorlu imtihanlarını verecekleri enerjilerle karşı karşıyayız. İmtihanı geçenler bolluk, bereket, aşk ve sağlıkla mükafatlarını alırken kötülük yapıp kötülüklere seyirci kalanların yaptıklarının yanlarına kalmadığı enerjilerle karşı karşıyayız şimdi.

Yay Yeni Ayı ve Venüs Jüpiter enerjilerinin burçlara yansımaları:

KOÇ: Doğrularınıza sahip çıkmaya devam ederseniz cesaretiniz sizlere çok şey kazandıracak maddi ve manevi anlamda.

BOĞA: Sizler için yeni başlangıçlar aldığınız kararları uygulama başarılı ve mutlu olma zamanı sizi hak etmeyenleri ise hayatınızdan uzaklaştıracağınız zamanlara hoş geldin demelisiniz.

İKİZLER: Kaybettiğiniz değeri, sevgiyi, saygınlığı kazancı elde etme zamanı.

YENGEÇ: Benlikten çıkıp ‘biz’ diye düşünmeyi başardığınız anda maddi, manevi şans sizden yana.

ASLAN: Aşkta, işte, finansal konularda kıymet verdiklerinizden kıymet göreceksiniz. Engellerinizin ortadan kalkmasıyla hak ettiğiniz değeri göreceğiniz, sizi sevenlerle bir olacağınız güzelliklerle karşı karşıyasınız.

BAŞAK: Huzursuz gergin günler ardınızda kalıyor. Özünüzde ki sese kulak verin başkaları için değil kendiniz için yaşamaya başlayın kazanacaksınız.

TERAZİ: Cesur olduğunuz takdirde alt üst olan hayatınızda dengeler yerini bulabilir her konuda.

AKREP: Başkalarına değil kendinize, sezgilerinize güvenmeyi tereddüt etmemeyi başardığınız an da değişim ve dönüşüm başlayacak sizler için.

YAY: Esaretiniz bitiyor her anlamda! Farkındalığınız doğrultusunda ve tabii inat edip yarışınızı başkalarıyla yapmayı bıraktığınızda...

OĞLAK: Şans rüzgarı sizi içine alırken yeni başlangıçlar yapacağınız özel bir döneme gireceksiniz.

KOVA: Maddi ve manevi hırstan, öfkeden uzaklaşmayı seçtiğiniz anda güçsüzlüğü güce mutsuzluğu mutluluğa döneceği özel ve güçlü enerjiler ile karşı karşıyasınız.

BALIK: Başkalarından değil kendinizden, inançlarınızdan, yeteneklerinizden faydalanmanız gerektiğini anladığınız an hayatınızın değişeceği enerjilerle karşı karşıyasınız.