1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan insan hayvanat bahçesi Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



1958'DE HANGİ ÜLKEDE KURULAN VE AFRİKA'DAN GETİRİLEN 598 ERKEK, KADIN VE ÇOCUKTAN OLUŞAN İNSAN HAYVANAT BAHÇESİ BATI DÜNYASINDA TARİH BOYUNCA GÖRÜLEN ÖRNEKLERİN SONUNCUSU OLMUŞTUR?

A: ABD

B: Fransa

C: Hollanda

D: Belçika

Doğru cevap: