17 Ekim 2020 Cumartesi 22:23 | Son Güncelleme:
1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan insan hayvanat bahçesi Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur?
1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan insan hayvanat bahçesi Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan insan hayvanat bahçesi Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
1958'DE HANGİ ÜLKEDE KURULAN VE AFRİKA'DAN GETİRİLEN 598 ERKEK, KADIN VE ÇOCUKTAN OLUŞAN İNSAN HAYVANAT BAHÇESİ BATI DÜNYASINDA TARİH BOYUNCA GÖRÜLEN ÖRNEKLERİN SONUNCUSU OLMUŞTUR?
A: ABD
B: Fransa
C: Hollanda
D: Belçika
Doğru cevap: