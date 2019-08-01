1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken doğmuştur? Güven Bana sorusu 1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken doğmuştur? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: II. Dünya Savaşı

B: Fransız İhtilali

C: Türkiye'de cumhuriyetin ilanı

D: Yüz yıl savaşları

Doğru cevap: II. Dünya Savaşı