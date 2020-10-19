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  • 19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek arkadaşı tarafından katledildi
19 Ekim 2020 Pazartesi 16:27 | Son Güncelleme:

19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek arkadaşı tarafından katledildi

19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek arkadaşı tarafından katledildi

İstanbul'da 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış'ı reddetmesi üzerine ikili arasında çıkan tartışma sonucu başından vurularak öldürüldü.

Kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. İstanbul Esenler Otogar Bağlantı Yolu kenarında 19 yaşında olan Hazal Tektaş, reddettiği erkek arkadaşı Mehmet Ali Atış (18) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre Hazal Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış'ı reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Hazal Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkıp kaçmaya başladı. Mehmet Ali Atış da Tektaş'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada belinden çıkardığı silahla ateş etti.

HAZAL'I BAŞINDAN VURDU

Başından vurulan Hazal Tektaş kanlar içinde yere yığıldı. Atış ise cinayetin ardından aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler ve vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunarak olayı bildirdi.

KATİL KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Atış ise olay yerinde öldü. Polis, kadın cinayetine ilişkin soruşturma başlattı.

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