19 Mayıs ve Kadir Gecesi kutlama mesajları! En güzel 19 Mayıs ve Kadir Gecesi resimli mesajlar burada!

Bugün hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor, hem de bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bul yıl 101.yıl dönümü kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Kadir Gecesi ise, Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Bu iki anlamlı günü kutlamak ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler için en güzel 19 Mayıs ve Kadir Gecesi resimli mesajları derledik...

19 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI

KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI