19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için geri sayım başladı. 19 Mayıs için kısa bir süre kala en çok merak edilen konu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı yönünde. 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 19 Mayıs hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?



19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olarak kutlanacak.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



19 Mayıs tarihi bu sene Salı gününe denk gelmesi sebebi ile ülkemizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının dört gün olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 16,17,18 19 Mayıs tarihlerinde dört gün sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesi beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.