Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. 19 Haziran şans topu saat kaçta açıklanacak? MPİ 19 Haziran bilet sorgulama nasıl yapılır? merak edilmeye başladı. Milyonlarca insanın umut kapısı olan Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile belirleniyor.12 Haziran Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinde 1, 16, 24, 25, 33 + 3 numaraları çıkmıştı. Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye devretmişti. 939. hafta çekilişinde devreden tutar 792.546,86 TL olarak belirlendi. Şans Topu 19 Haziran çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra sayfamızda bulabilirsiniz.

19 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran şans topu sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu 19 Haziran çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra sayfamızda bulabilirsiniz.

12 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

12 Haziran Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinde 1, 16, 24, 25, 33 + 3 numaraları çıkmış ve oyun bu haftaya devretmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 12 Haziran 2019 tarihindeki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 522 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 236 kişi 433 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 873 kişi 44 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 79 kişi 25 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 729 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 446 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 934 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 764 bin 55 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 848 bin 909 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 473 bin 444 lira 91 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.