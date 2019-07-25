1865'te yayımlanmış 'Alice Harikalar Diyarında' adlı eserin başında Alice, hangi hayvanı takip eder? Güven Bana sorusu 1865'te yayımlanmış 'Alice Harikalar Diyarında' adlı eserin başında Alice, hangi hayvanı takip eder?Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 25 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Tavşan

B: Sıpa

C: Bizon

D: Yılan

Doğru cevap: Tavşan