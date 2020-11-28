1859'da ABD Kanada sınırındaki bir adada bir çiftçinin hangisini yapması, ABD ve Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirmiştir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



1859'DA ABD KANADA SINIRINDAKİ BİR ADADA BİR ÇİFTÇİNİN HANGİSİNİ YAPMASI, ABD VE BÜYÜK BRİTANYA'YI SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRMİŞTİR?

A: Kunduzların kurduğu barajı bozması

B: Uzun misinalı oltayla balık tutması

C: Patateslerini yiyen domuzu vurması

D: Adaya yabani tavşan getirip çoğaltması

Doğru cevap: C Patateslerini yiyen domuzu vurması