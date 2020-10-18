18 yaşındaki silahlı sevgili dehşet saçtı

İstanbul Esenler’de önceki gece saat 00.15 sıralarında Otogar Bağlantı Yolu’nun kenarında yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında tartışma çıktı. Bir anda kaçmaya başlayan genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet A. belinden çıkardığı tabancayla arkasından kurşun yağdırdı. Başından vurulan Hazal T., kanlar içinde yolun ortasına yığıldı.

REFÜJDE İNTİHAR



Refüjdeki saldırgan, aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan genç kız da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.