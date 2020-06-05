Ülkemizde coronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir ve önlem alınmaya devam ediyor. 18 yaş altı çocuklar ve gençler, kendilerine tanınan zaman dilimi içerisinde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabiliyor. 18 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak? 18 yaş altı izin günleri ve saatleri nasıl? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. 18 yaş altı sokağa çıkma iznine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKACAK?



Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez olarak uygulanacak. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.

Yine daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

0-18 yaş arasındaki çocuklar ise yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen günlerde dışarı çıkabiliyor.