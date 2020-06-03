18 yaş altı izin günleri ne zaman? 18 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak?

18 yaş altı izin günleri ne zaman? Belirli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni olan kişiler yoğun bir araştırma yapıyor. Yeni tip koronavirüs salgının ülkemizde günden güne iyiye gitmesi sonucu sokağa çıkma kısıtlaması olan 0-18 yaş genç ve çocuklar belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyor. 18 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? sorusuna da yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden 18 yaş altı sokağa çıkma ve seyahat izni hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Türkiye’de Koronavirüs salgını sonrası gerekli tedbir ve önlemler alındı. Uygulanan bu tedbirlerin olumlu sonuçlanması sonucundan bazı kısıtlamalar hafifletildi. 18 yaş ve altı için haftanın belirli gün ve saatlerinden sokağa çıkma izni veriliyor.

18 yaş altı vatandaşlar, 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SEYEHAT EDEBİLECEK Mİ?

0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran’da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANIYOR MU?

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.