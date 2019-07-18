18 Temmuz 2019 burç yorumları! Burcunuz bugün size ne söylüyor?

18 Temmuz 2019 burç yorumları, Google üzerinde en çok aranan terimlerden biri oluyor. Burçlari gündelik hayatınızdan iş ve aşk hayatınıza, ikili ilişkilerden ekonomik durumunuza kadar pek çok konuda fikir veriyor.18 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları haberimizi inceleyebilirsiniz..

KOÇ BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz. Fakat fikirlerinizi de kendi amaçlarınız doğrultusunda değerlendirmekten yanasınız.

BOĞA BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğaların bugün Ay tepe evinizde ilerliyor. Toplumsal hırslar ve zun süredir olmasını istediğiniz kişisel arzularınız ön plana çıkacak. Çevrenizle bazı çatışmalar olsa bile, isteklerinizi yaşama geçirmek için gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz.

İKİZLER BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ispat etme hususunda zorluklardan etkilenmiyor ve olayların üstesinden kısa sürede gelebiliyorsunuz. Değişen olaylara karşı çok çabuk uyum sağlayacağınız bir gün. Kısa çözümler üretme yoluna gitmeli ve güven duygunuzdan yola çıkmalısınız.

YENGEÇ BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi sıkan bir konudan kurtulmak için harekete geçmeniz ve yorgunluğu göze alacağınız bir gün. Böyle bir durumunuz varsa aslında hemen harekete geçmeniz de gerekiyor. Eğer tembellik etmeyip harekete geçerseniz herşeyin çabucak bittiğini ve düşündüğünüze değmediğini göreceksiniz. Bugün aşk hayatınız da oldukça aktif görünüyor.

ASLAN BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan'da Güneş ve Ay karşıt buuçta ilerliyor. Bu da bireysel egoda, içsel duygularda bazı sorunlara neden oluyor. Arzular ve güçlü istekler arasında yaşadığınız gelgitler, amaçlarınızı da bir bakıma ön plana çıkarıyor.Sinirli tavırlara bugün dikkat.

BAŞAK BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi keşfetmenin farkındasınız. Uzun süredir gündemde olan istekleriniz için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere yardım edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İişkinizde enerji yoğunluğuna bağlı sorunlar çıkabilir. İdare edilmekten hoşlanmayacağınız ve kendi istediğinizi direteceğiniz bir gün. Olayların yönünü kendi doğrularınız için değiştirmek istemeniz çok normal.

AKREP BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel zevklerde artış ve farklılıklara rastlanıyor. Sistemli ve içine kapanık davranışlarınız yüzünden çevrenizde tepki çekebilirsiniz.

YAY BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, Ay Aslan burcunda ilerlediği için iletişiminiz kuvvetli. İçsel hesaplarınızın yüksek olduğu bir gün ve önce kendinizi yargılamaktan yola çıkıyorsunuz. Sabit düşünceniz yönünden suçlanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddesel konularda Oğlak burcunun hırslı yönü ortaya çıkıyor. Bugün, bazı başlangıçlar yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorsunuz. Parasal konularda özgürlükçü davranmak istiyorsunuz.

KOVA BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar kendi gücünün farkında. Bu gücü arttıracak şeylere ihtiyaç duyuyor. Çevresel iletişim konusunda iyimser davranmakla olumlu olayların başlangıçlarını yapıyor. Eşiniz yada sevgilinizin tekliflerine açıksınız.

BALIK BURCU 18 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Balık burcu olanlar bugün işine karışılmasını istemiyor. Sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunuyor. Gizli gücünün farkında olması Balık burçlarına güven veriyor.