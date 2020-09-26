  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • 170 kilometre boyunca yaralı taşımış! Eski eşi vurdu, çığlık attı kurtuldu
26 Eylül 2020 Cumartesi 01:58 | Son Güncelleme:

170 kilometre boyunca yaralı taşımış! Eski eşi vurdu, çığlık attı kurtuldu

170 kilometre boyunca yaralı taşımış! Eski eşi vurdu, çığlık attı kurtuldu

Şerife Ç., Konya'da eski eşi tarafından tüfekle ayağından vurulduktan sonra 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürüldü. Yaralı kadın, polislerin yanından geçerken attığı çığlık sayesinde kurtuldu.

Karaman’da yaşayan Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya’nın Kadınhanı İlçesi’nde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.’nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.’yi bacağından yaraladı. Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.’yi aracına alıp, 170 kilometre uzaklıktaki Karaman’a götürdü. Şerife Ç., saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı.

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Kadının çığlık sesini duyan polis de, aracı takip edip durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Özgür Ö. gazetecilerin ‘Eşinizi neden vurdunuz?’ sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. 

<p>Marmara Denizi'nde dün İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem anını kayıt altına aldılar: İki kız kardeşin yaşadığı panik kamerada

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başaklar ve İkizler için karar zamanı! 26 Eylül 2020 burç yorumları

Adana'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.