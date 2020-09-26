170 kilometre boyunca yaralı taşımış! Eski eşi vurdu, çığlık attı kurtuldu

Karaman’da yaşayan Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya’nın Kadınhanı İlçesi’nde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.’nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.’yi bacağından yaraladı. Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.’yi aracına alıp, 170 kilometre uzaklıktaki Karaman’a götürdü. Şerife Ç., saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı.

BABA OĞUL GÖZALTINDA



Kadının çığlık sesini duyan polis de, aracı takip edip durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Özgür Ö. gazetecilerin ‘Eşinizi neden vurdunuz?’ sorusuna ise küfür ederek cevap verdi.