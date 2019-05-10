Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1319
  • 6,8913
  • 253.507
  • 88.394
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 17 yaşındaki Yusuf, 17 saat sonra bulundu

17 yaşındaki Yusuf, 17 saat sonra bulundu

17 yaşındaki Yusuf, 17 saat sonra bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranan 17 yaşındaki Yusuf Uslu, ormanlık alanda 17 saat sonra bulundu.

Solhan ilçesine bağlı Dilektepe Köyü Yazmalı Mezrası'nda yaşayan Yusuf Uslu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri gelerek, dün saat 16.00 sıralarında arama çalışması başlattı. Gece boyu süren aramalara bölge sakinleri de detek verdi. Uslu, sabah saat 09.00 sıralarında Yazmalı Mezrası yakınındaki ormanlık alanda bulundu.

17 saatlik arama sonunda bulunan Yusuf Uslu, ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yusuf Uslu'nun ormanlık alana neden gittiği ve dönmediği araştırılıyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Aksamspor editörlerinden Levent Gültekin ve Ahmet Turna´nın katıldığı Enes Özdemir´in moderatörlüğün

Galatasaray´da Transfer Bombaları Patladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar

Nedeni şaşırtacak... 24 yıldır garajdan çıkartmıyor...