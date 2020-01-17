Esenler, Silivri, Kartal elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ocak elektrik kesintileri..

17 Ocak elektrik kesintisi arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da bugün Eyüpsultan, Silivri, Esenler gibi birçok ilçede elektrik kesintisi mevcut.İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ'ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. 17 Ocak elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun aynıtı haberimizde..

17 Ocak 2020 Cuma günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ÜVEYİK,LEYLEK,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268104)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah EDEBİYE sk / İSLAMBEY mah 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI,2.ARI,ARGAÇ,BAHÇELER ARASI,BAHÇELİ ÇEŞME ÇIKMAZI,BÜLBÜLDERE,DİRİM,ERDİ,GÖZTEPE,GÜVEN,HAYALİ SALİH,KILIÇ PATİKA,SİNOP,TEKKE,ÖZDEŞ,ÖĞRENCİLER ,ÜSKÜP,İSLAMBEY,İSLAMBEY BOSTANI,İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296089)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 222.,AKSARAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298228)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201.,203.,204.,206.,220.,221.,222.,AKSARAY,FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298216)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 11. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2570.,2571.,2572.,2573.,2578.,2588.,2590.,2592. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300626)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374/1.,1375/3.,1376.,1377.,1426.,1426/1.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426.,1442/1.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1457.,1458.,1459.,1459/1.,1460.,1460/1.,1460/2.,1461.,1462.,1462/1.,1463.,1463/1.,1464.,1464/1.,1465.,1466.,1467.,1500.,1501.,1502.,1502/1.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1508/1.,1509.,GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300636)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301203)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ,EVREN,NİHAL,OYA,SARAY,ZUHAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301393)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2450.,2451.,2452.,2460.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,P,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2310.,K,MUHSİN YAZICIOĞLU sk / YUNUS EMRE mah 1389/1. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300696)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜNYA,FUAT ONAT,MURAT,MURAT SUYU,RÜZGARLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303449)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE,HAVUZLU BOSTAN sk / İSTİNYE mah ALKANLAR,ALTIN DAMLA,GÜMÜŞ DAMLA,HAVUZLU BOSTAN,KOMİK NAŞİT,KOMİK NAŞİT ARKASI,MEYVELİ,MEZARLIK ÜSTÜ,NAZLICAN,NURİ PAŞA,SALI,ÖMER HOCA,ÖNDER ÇIKMAZI,ÜZÜMLÜ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304376)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR,BAĞLAR,CAMİALTI,DERELER,GÜL DALI,GÜLEÇ,GÜNEŞ ÇIKMAZI,GÜRBÜZ,GÜVERCİN,IRMAK,KAHRAMANLAR,KASIM,POLİGON,SABAH,ZAFERLER,ŞAHİNCİLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304377)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 724.,725.,729.,731.,741. sk 09:02-15:02 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305095)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah HARMAN PINAR,İSMAİL KAMİL KILIÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305245)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah BAYKARA,DİRLİK,FEYYAZ ALTINORAK,HANIMELİ,KARINCA,ORTANCA,SARDUNYA,SAİDE HANIM,TAŞKENT,TERAKKİ,VADİ,ATAKAN,EVRA,VEFAKAR sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305225)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT,DENİZ,DİRLİK,EMİROĞLU,FAHRETTİN YETKİN,GAZEZOĞLU,GÜZİDE,KUM,NEŞE,SANDALCI,SARGÜN,SELVİ,TAŞKENT,TERAKKİ,UFUK,VEFAKAR,YIL,YÜZBAŞI,ZİYA ARSLAN,ÇINAR,ÜNVEREN,ÜSTAD,ŞİRİNTEPE sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305239)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA,OFLU,TERAKKİ,ÇELİKLER sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306585)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KELEBEK ÇIKMAZI,REŞİT,SİTE,TUNÇLU,TÜRKAN,YEMENİ,ÇELİKLER sk 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306586)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KORHAN,TERAKKİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306587)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306628)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN,PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS,BAŞAK,CUMHURİYET,DERYA,İSTİKLAL,ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303327)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR,EFE,ELVAN,FERİT SELİMPAŞA,LATİF DİNÇBAŞ,ORHAN TUĞSAVUL,PAPATYALI,ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY,BİRLİK,CAMİ 2,FERİT SELİMPAŞA,GÜRBÜZ,HABİB ÖZHAN,KARAMUSTAFAPAŞA,KILIÇALİ,MUCİZE,ORKİDE,SEVİNÇ,TUNA,UMUT,İLHAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308229)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1000.,1017.,1018.,1022.,1024.,BİRLİK,HOCA AHMET YESEVİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1.,26/3. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308199)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 161. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309438)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR,KIZILELMA 1,REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM,ALPER,BAĞCILAR,FERHAT,GÖKÇE,HÜDAVERDİ,KARAMUSTAFAPAŞA,NİLÜFER,REHBER,SERHAT 1,UMUT,ÜLKÜ,İLHAN,ŞİRİN 2 sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI,ÇİMEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308217)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS,ABDULLAH GÜL,AKSA,AYSİMA,AŞURE,CUMHURİYET,ERTUĞRULGAZİ,EYÜP SULTAN,FIRTINA,HAMİYET,HAYRAT,MEKTEPLİ,MÜNTEHA,SELVİLİK,TATLI,TÜRKAN,YEMENİ,ÜLKE sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE sk 09:07-17:07 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308290)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM,ADA,AKSUNA,ASALET,AÇIKEL,AÇIKGÖZ,BARAN,BAŞÖZ,BEYLİK ÇIKMAZI,BUKET,BULUT ÇIKMAZI,BULUŞ ÇIKMAZI,BURAK ÇIKMAZI,BURCU,BURHAN,BURMA,BURÇ,BURÇİN,BUSE,BUĞRA ÇIKMAZI,BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL,CAFER,CANAY,CANAYDIN ÇIKMAZI,CANBERK,CANDAN,DERE YANI,DSİ,DÜZ,GÖL YANI,GÖL YOLU,ISTIRANCA,KAYALIK,KESTANE,KIŞLA YOLU,KUMSAL,KUZULDERE,OKAY,PODİMA EVLERİ,SEYHAN,SÜLEYMAN DARCAN,TEVHİD,YALIKÖY,YELKEN,YEMENİ ÇIKMAZI,YEŞİLBAĞ,YOSUN,YUKARI BAĞLAR,ÇANKAYA,ÇATALMEŞE,ÇİLİNGOZ,ÖĞRETMEN,ŞAHİNTEPE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309661)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ADNAN KAHVECİ,BAHAR 1,BİLLUR 1,OSMANGAZİ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308482)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534.,536.,541. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308505)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1044.,1046.,1047.,1049.,1052. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309780)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH,IHLAMUR 2,KANARYA 1,KELEBEK,LALE,MARTI,YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH,KÖKSAL,YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah COŞARSU,CİHANGİR,EFLATUN,GİRNE,HALİT ZİYA UŞAKLIGİL,KILIÇALİ 1,MADALYON,PLEVNE,TURGUT REİS 3,YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU,MİHRİBAN,OĞUL,POSTACI AYHAN,ÇARDAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309860)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR,AKGÖREN,ALBAY NAİL GÖNENLİ,DİLEKYILDIZI,ETİLER,MUHTAR EMMAR EŞKİ,NİSBETİYE,SARIOBA,SEHERYILDIZI,YILDIZÇİÇEĞİ sk 10:01-18:01 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308379)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651.,653. sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309933)

- İSTANBUL Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309809)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353.,354.,410. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308546)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALPARSLAN,BAYRAK,YAMAN,ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308467)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER,GÜLHAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308607)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU,GÜMÜŞYOLU,YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET,CİCOZYOLU,ERGENE,KÖPRÜLÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309934)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA,ARDIÇ,FATİH,KALENDER,SAVUR,UZUN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311117)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah PEYAMİ SAFA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR,BİNAY,CANSEVER,EMRULLAH,FATİH,FEDAİ,NAMZET,NEVİN,SENCER,TOPRAKLI,TUNAHAN,TÜMEN,ÇAMDİBİ,ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT,AĞADERE,FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT,BİRCAN,ESAT,FATİH,GÜLVEREN,HÜKÜMET,KAŞIKÇI,KÜHEYLAN,ŞEBNEM sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310627)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.KEKİK,1.LEYLAK,1.ÇAKMAK,2.ATMACA,2.DENİZ,2.KESTANE,3.YASEMİN,4.KANARYA,ABDULHAMİT HAN,AY,BAHÇEKÖY,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,IŞIK,KARTAL,KUBİLAY,KÜMBET,LADİN,MANOLYA,OKUL,PAPATYA,TARÇIN,YAPRAK,ZÜMRÜT,ÇAPA,İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA,1.ELMAS,1.ENDER,1.SÖĞÜT,1.VEZİRTEKKE,1.ZAKKUM,1.ÇİĞDEM,1.ÖNAL,2.ERGUVAN,2.ÇİMEN,3.PINAR,4.MANOLYA,ABDULHAMİT HAN,AKBABA,ALİBABA,AYDINLIK,AYGÜL,BOZKURT,DİSPANSER,FINDIK,FIRIN,GÜLERYÜZ,GÜLNUR,IŞIK,KARTAL,KAYALAR,KAYNAK,KISMET,KUBİLAY,NEYZEN,PAPATYA,RAUF ORBAY,SAFİR,SELANİK,SEZER,ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311270)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 461.,462.,463.,464.,465.,ANADOLU,CENGİZ TOPEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309399)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567.,568/1.,568/2.,568/3.,568/4.,568/5.,CEBECİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311082)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 3.GAZİ,3.TUNA,5.CAMİ,5.DERE,DELİ ORMAN,SAKARYA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311197)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP,SÜREYYA,YELDEĞİRMENİ,YEŞİLLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311198)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311282)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 102 sk,103 sk, 105 sk, 108.sk,110 sk,111.sk,109 sk, GAZİ OSMAN PAŞA Cd. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311281)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR,ASLI,AYBEY,BATI,BODUR,BUHARA,CENGİZ,DERYA,EYALET,FATİH SULTAN MEHMET,GÖKSU,HALİM,HARZEM,HİSAR,KANUNİ,KAPTAN,KARAHİSAR,KARAŞAHİN,KOCA SİNAN,KUBİLAY,KUYTU,NAMIK KEMAL,RİDANİYE,SİPAHİ,TAŞKENT,YEŞİL KIBRIS,ZADE,ÇELEBİ MEHMET,ÜSKÜP,İLHANLAR,İMALAT,İSMET İNÖNÜ,ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311283)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ÖZDEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310088)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah GÜLAL,HİLAL,MİNELİ ÇIKMAZI,SARIOBA,ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU,FERŞAT,ÖZDEN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310089)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KARACAOĞLU,YAŞARDOĞU,ÇİLEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310565)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU,SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121.,DEREBOYU 1,KEMERBURGAZ,ÇAKIRLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311303)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ,AKMAN,ARANIR,AYNUR,AYTAÇ,BAHA ÇIKMAZI,BAHÇELER,DENİZMEN,ESENLİK,GÜFTE,IŞIKLI,MERCEK,MİNNET,NAME,NİL,SARP,SEREN,SEVİLEN,SEĞMEN,YENER,ÇEVREM,ÇIKRIK,İCLAL,ŞENLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311297)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ,ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1.,568/2.,568/5.,569.,569/1.,CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAHADIR,CEBECİ,ERTUĞRULGAZİ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311086)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK,DERİCİLER C BLOK,DERİCİLER D BLOK sk / ORTAMAHALLE mah TÜMEN,ÇARŞI sk / VATAN mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR,HANEDAN,HAYAT,IŞIL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ,BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ,HASTANE YOLU sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311118)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah FERHATPAŞA sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311873)