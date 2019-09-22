17 kuruşluk ipotek davası 82 yıldır çözülemedi

Arazinin 1937’de alındığını belirten Peçenek Mahalle muhtarı Süleyman Ulusu, ipoteği kaldırmak için 15 yıldır uğraştığını söyledi. Ulusu “17 kuruşluk ipotek yüzünden yaklaşık 5 bin 200 kişinin oturduğu konutta ipotek bulunuyor, bu yüzden kredi alamıyoruz, gayrimenkulümüzü satamıyoruz” diyerek çözüm istedi.