17 kuruşluk ipotek davası 82 yıldır çözülemedi
Ankara Pursaklar’a bağlı Yıldırım Beyazıt, Altınova ve Peçenek Mahallesi’nde toplam 6 bin 400 dönümlük arazide bulunan 17 kuruşluk ipotek davası 82 yıldır çözüm bekliyor.
Arazinin 1937’de alındığını belirten Peçenek Mahalle muhtarı Süleyman Ulusu, ipoteği kaldırmak için 15 yıldır uğraştığını söyledi. Ulusu “17 kuruşluk ipotek yüzünden yaklaşık 5 bin 200 kişinin oturduğu konutta ipotek bulunuyor, bu yüzden kredi alamıyoruz, gayrimenkulümüzü satamıyoruz” diyerek çözüm istedi.