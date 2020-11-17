17 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı
Meteoroloji hava durumu tahminine göre bugün (17 Kasım) yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olurken; Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinde pus ve yer yer sis uyarısı yaptı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
17 KASIM HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 15
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16