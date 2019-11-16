17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü: Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? sorusu 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü'nün gelmesi ile birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Uzmanlar akciğer kanseri konusunda uyarıyor. Akciğer kanseri, akciğer hücrelerinin anormal hale gelmesi ve kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir hastalıktır. Sonraki aşamada kontrolsüz çoğalan bu hücreler çevre dokulara ve akciğer dışındaki organlara yayılabilir. Akciğer kanseri ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğer kanseri, akciğer hücrelerinin anormal hale gelmesi ve kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir hastalıktır. Sonraki aşamada kontrolsüz çoğalan bu hücreler çevre dokulara ve akciğer dışındaki organlara yayılabilir.

Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört erkekten biri akciğer kanseridir.

AKCİĞER KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara, puro, pipo, nargile (tütün ürünleri) içimi: Sigara kullanımı akciğer kanserinin en sık görülen nedenidir (%90’dan fazla). Puro, pipo ve nargile kullananlarda da risk artmıştır.

Pasif içicilik; başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden -sigara, puro, pipo, nargile, elektronik sigara gibi- kaynaklanan dumanı soluyanlarda risk artmıştır.

Asbest: İnşaat ve bazı üretim işlerinde (gemi, izolasyon ve otomotiv) çalışan kişilerde risk artmıştır. Bununla birlikte ülkemizde bazı bölgelerde toprağın doğal yapısında bulunduğundan çevresel temas da önemlidir.

Radon gazı: Toprağın doğal yapısında bulunur. Ev içi radon maruziyetinin en önemli nedeni binanın temelindeki toprak ve kayalardır.

Uranyum, berilyum, vinil klorid, nikel kromat, kömür ürünleri, hardal gazı, klormetil eterler, petrol ürünleri gibi kansere yol açan kimyasallara maruziyet

Kişinin kendisinde veya ailesinde akciğer kanseri öyküsünün olması

Yüksek düzeyde hava kirliliği

İçilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi

Akciğerlere radyasyon tedavisi uygulanması

Akciğerde bazı hastalıklar sonrasında kalan yara izi (skar) gelişimi: Verem Hastalığı (tüberküloz) sonrası gibi

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Çoğunlukla akciğer kanseri vücuda yayılıncaya kadar herhangi bir belirti oluşturmaz. Erken evrede belirtiler bazı akciğer kanseri tiplerinde görülebilmektedir. Belirtiler ilk görüldüğünde doktora gidilirse, daha erken bir safhasında kanser teşhisi konabilir ve tedavi daha etkili olabilir. Akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri şunlardır:

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük

Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak

Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı

İştahsızlık, kilo kaybı

Halsizlik, yorgunluk

Ses kısıklığı

Nefes darlığı

Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

AKCİĞER KANSERİ TANI YÖNTEMLERİ

Muayene ve akciğer grafisi bulguları ile akciğer kanserinden şüphe edilen hastalarda öncelikle hastalıklı bölgeye nasıl ulaşılabileceğine karar vermek için bilgisayarlı tomografi (BT) çekilir. Hastaların çoğunda tanı için akciğerlerden doku parçası alınır. Bu işleme biyopsi adı verilir. Kanserin vücuttaki yayılımı hakkında bilgi sahibi olmak için başka testler yapılabilir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Akciğer kanserinde genel olarak cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMA

1- Sigara başta olmak üzere tüm tütün ürünlerinden uzak durmak



2- En iyisi sigara ve diğer tütün ürünlerine hiç başlamamaktır ancak başlandıysa da bırakmak gerekmektedir. Yaşa veya ne kadar süre kullanıldığına bakılmaksızın, sigara başta olmak üzere tüm tütün ürünlerini kullanmayı bırakmak; tütün ürünlerinin neden olduğu birçok hastalıkta olduğu gibi akciğer kanseri riskini de düşürmekte ve sağlıklı bir şekilde daha uzun yaşamaya yardımcı olmaktadır.

3- Pasif içici olmamak



4- Radona ve kansere neden olan kimyasallara maruz kalmaktan kaçınmak



5- Sağlıklı beslenmek



6- Bazı bilimsel kanıtlar, meyve ve sebzelerden zengin beslenmenin akciğer kanserinden korunmada yardımcı olduğunu göstermiştir.