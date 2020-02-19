1600 yıllık tarihi dinamitle yıktılar

Çatalca’daki 1600 yıllık tarihi Ballıgerme su kemeri defineciler tarafından tahrip edildi.

Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin birçok bölümünü dinamitlerle patlattı. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, “Ellerindeki sahte define haritalarıyla bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Tarihi eserlerimize yazık oluyor” dedi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.



