Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0709
  • 6,5547
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 1600 yıllık tarihi dinamitle yıktılar

1600 yıllık tarihi dinamitle yıktılar

1600 yıllık tarihi dinamitle yıktılar

İstanbul Çatalca’da 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri definecilerin hedefi oldu.

Çatalca’daki 1600 yıllık tarihi Ballıgerme su kemeri defineciler tarafından tahrip edildi.

Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin birçok bölümünü dinamitlerle patlattı. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, “Ellerindeki sahte define haritalarıyla bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Tarihi eserlerimize yazık oluyor” dedi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.


 


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Libya´da Hafter güçleri Trablus limanına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası limandan duman

Hafter Güçlerinden Trablus Limanına Saldırı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları