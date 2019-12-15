Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da 16 yaşında bir kız çocuğu yol kenarında başından ve karnından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kızın Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı kız çocuğunu buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Adının R.A. olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


Oyunculara botoks uyarısı
'Aile paradan daha önemli'
'Yeni yılın ilk günü setteyiz'
Anlaşmalı ayrılık 
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
<p>Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan

Terörle Mücadelede Yeni Atılım: Kamikaze Mini İHA´lar Geliyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!