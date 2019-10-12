16 yaşında baba katili oldu! İşte nedeni... Her satırı vahşet!

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf D., 16, 8 ve 3 yaşlarındaki üç çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı. Evde bulunan 16 yaşındaki İbrahim D., annesini darp eden babasını bıçakladı. Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Yusuf D., evden çıkarak kaçmaya çalıştı. Yusuf D., fazla uzaklaşamadan yere yığıldı ve 'Ambulans' diye bağırarak yardım istedi. Yusuf D.'nin yardımına komşuları ve eşi koştu. İbrahim D., ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf D., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa bir süre sonra İbrahim D.'yi Mescid-i Selam tramvay durağında suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İbrahim D., burada verdiği ifadede "pişman" olduğunu söyledi. İbrahim D., mahkemede verdiği ifade de "Babam sinirlenerek anneme iki üç tane sert yumruk attı. Bir tanesi omzuna, iki tanesi kafasına geldi. Sonra yumruk atınca araya ben girdim. Evde bu esnada 3 ve 8 yaşındaki kardeşlerim vardı. Ben araya girince babam, 'sen karışma. Yoksa seni de, anneni de, kardeşlerini de öldürürüm' dedi. Sonra annemin boğazını tutarak boğmaya çalıştı. Bende bunun üzerine mutfaktan bıçak alarak, babama doğru bıçağı salladım. İki kere vurdum. Bıçak darbelerinin ikisi de karnına geldi. Babam bunun üzerine kaçtı. Sanırım sokakta düştü. Ancak ben böyle yapmak istememiştim. Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım. Daha öncesinde de babam evde birçok kez şiddet uygulamıştı. Annemin dişini kırıp, elini bardakla kesmişti. Bana karşı da küçükken birçok kez şiddet uygulamıştı. Babamla aramız normaldi. Ne iyi ne de kötüydü. Bu durum sebebiyle çok üzgünüm ve pişmanım. Serbest bırakılmamı talep ederim" dediği belirtildi.

İbrahim D., 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yusuf D.'nin komşusu Mahmut Dere ise yaşanan olayla ilgili şunları söyledi...