16 Temmuz 2019 burç yorumları! Burcunuz bugün size ne diyor?

16 Temmuz 2019 burç yorumları aram motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebiliyor. 16 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları haberimizi inceleyebilirsiniz..

KOÇ BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; güne hızlı bir başlangıç yapabilir, oldukça hareketli bir gün geçirebilirsin. Bugün mali konularla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsin fakat Merkür geri hareket ettiği için önceden başlattığın girişimler üzerinde çalışmanda fayda var. Kararlı ve çalışkan tavrınla üstlerinin onayını alabilirsin.

BOĞA BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ayakları yere sağlam basan projeler üretebilir, umutlarını ve hayallerini gerçekleştirmek için girişimlerde bulunabilirsin. İthalat, ihracat veya yurtdışı bağlantılı ticari konulardan kazanç elde edebilir, bir anda ürettiğin çözümlerle hem kariyerine hem de ilişkilerine fayda sağlayabilirsin.

İKİZLER BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; finansal konularda üstlendiğin sorumluluklar üstünde duygusal baskı yaratabilir. Düşmanların sana barış çubuğu uzatabilir ya da perde arkasındaki kişilerin hesaplarını fark edebilirsin. Dolunay öncesi duygusal paylaşımlara kendini kapatabilirsin.

YENGEÇ BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; eşinin, ortağının ya da yakın ilişkide olduğun kişilerin üzerinde baskı kurmasına izin vermemelisin. Hedeflerine varmak ve mali konularda başarılı olmak için güven duyduğun iş birliklerinin desteğini alabilirsin. Sorumlu ve kararlı davranmak isteklerini gerçekleştirmene yardım edecektir.

ASLAN BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yorucu ve yoğun bir tempoda çalışman gerekebilir, yetiştirmen gereken proje, rapor veya tamamlanmamış işlerin baskısını üzerinde hissedebilirsin. Buna rağmen sosyal hayatındaki ve kariyerindeki başarıların özgüveninin artmasına neden olacak ve sana ekonomik katkı da sağlayacak.

BAŞAK BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; sorumluluk sahibi ve sabırlı olman ağır ama sağlam adımlarla ilerlemene neden oluyor. Bu dönem yetenekleriz açığa çıkarak, yaratıcılık gerektiren konularda başarılı olmanı sağlayacaktır. Yurtdışı, eğitim, medya ve yayıncılıkla ilgili çalışmaların kariyerine olumlu yansıyacaktır.

TERAZİ BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; hem geri giden Merkür’ ün etkisiyle hem de bir gün sonra gerçekleşecek Ay tutulmasının enerjisiyle çevrenle iletişim kurmakta zorlanabilirsin. Kişilerle etkileşim kurarken kendini ifade edememe ve içsel gerilimden kaynaklanan huzursuzluk yaşanabilir. Sorumluluk almak zorunda kalman, duygusal baskıya yol açabilir.

AKREP BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün verdiğin sözlerin, sarf ettiğin cümlelerin altında ezilebilirsin. Duygusal baskı altında yanlış kararlar almaya kalkabilirsin. Fakat partnerinin tam desteği yaşanan sorunları çözmene yardımcı olacaktır. Düşüncelerinle ve konuşmalarınla karşındakileri ikna etme çabası içinde olabilirsin.

YAY BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugünlerde kazançların istikrarlı ama yeteri kadar olmayabilir, çok çalışıyor olman ve iş ortamındaki başarıların maalesef gelirlerine yansımayabilir. Çalışma arkadaşlarınla aranda romantik ilişkiler gelişebilir veya iş hayatından gelişen ilişkiler yaşamını kolaylaştırabilir.

OĞLAK BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; burcunda gerçekleşecek Ay tutulması öncesi duygusal bir karmaşa yaşayabilir, yaşamının kontrolden çıktığını düşünebilirsin. Bu arada yakın çevrenle ilişkilerinde fazla baskıcı ve disiplinli davranıyor olabilirsin. Gerçi romantik ilişkilerden yana şanslı olduğun bir dönemdesin fakat ilişkilerde biraz daha toleranslı olabilmelisin.

KOVA BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; kariyerine ve yaşamdaki sorumluluklarına dair düşünceler duygusal baskı yaratabilir. Derinlerde kalmış korkularınla yüzleşebilirsin ama bu durum seni ürkütmesin çünkü ailenden alacağın destek sorunlarını aşmana destek olacaktır. Biraz sabırlı davranman ve uygun zamanı beklemen gerekiyor.

BALIK BURCU 16 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; içinde bulunduğun grup ve derneklerden üzerine kaldırmakta zorlanacağın sorumluluklar yüklenebilir. Kendinden büyüklerle kurduğun arkadaşlıkların sana faydası bulunabilir. Kariyerinde lehine gelişmeler olabilir ama henüz ekonomik olarak olumlu sonuçlarını alamıyor olabilirsin. (Kaynak: Askmoyra)