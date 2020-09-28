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28 Eylül 2020 Pazartesi 15:52 | Son Güncelleme:

1.5 yaşındaki bebek balkondan düşerek yaşamını yitirdi

1.5 yaşındaki bebek balkondan düşerek yaşamını yitirdi
DHA

İzmir'de evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin Karadeniz, hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, annesi ile misafirliğe gittiği 5'inci kattaki evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin Karadeniz, hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Ezgi Karadeniz, kızı Ceylin Karadeniz ile birlikte aynı mahalledeki bir tanıdıklarına misafirliğe gitti. Burada annesinin içerde olduğu sırada, 5'inci kattaki evin balkonundaki sandalyeye çıkıp, dışarıyı seyretmek isteyen minik Ceylin, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. 

Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Hemşire, minik Ceylin'in duran kalbini kalp masajı yaparak tekrar çalıştırdı. Ardından da yoldan geçen bir otomobili durdurup, çocuğu Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Ceylin, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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