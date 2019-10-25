15 ton LPG yüklü tanker devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, Karapürçek ilçesi Yüksel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ton LPG yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. SAKTİM ekibi de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. 15 ton LPG'nin bulunduğu tanker çevresinde sızıntı ihtimaline karşı önlem alındı. Yapılan kontrolde tankerde sızıntı olmadığı belirlendi.

İHA