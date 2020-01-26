Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında dehşet!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında dehşet!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında dehşet!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olayda Mehmet Keleş adlı şahıs otomobildeki kadını öldürdükten sonra bir motosikletlinin arkadan aracına çarpmasının ardından araçtan inerek köprü korkuluklarına koşup intihar etti

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

DHA


Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı?
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
'Bir kitapta harcanamam!'

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan kadın: O çocuğu asla unutamam

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elazığ´daki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı