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  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği kilitledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği kilitledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği kilitledi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde seyir eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başka bir araca çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir eden otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir eden başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Anadolu-Avrupa istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin kazaya karışan otomobili kaldırması sonucu trafik normale döndü.

İHA

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