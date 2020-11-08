15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, ne zaman açılır? Metrobüsler bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapalı olduğunu gören kişiler konuyu merak etmeye başladı. Metrobüs kullanan ve karşı yakaya geçmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, ne zaman açılır? gibi sorular soruyor. Bugün sabah 07:00 itibarıyla köprüden geçişler kapatıldı. 8 Kasım metrobüsler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILIR?

42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

8 KASIM METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Bugün metrobüsler çalışacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.

42. İSTANBUL MARATONU NEDİR?

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez gerçekleştirilecek.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. Ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.

Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.