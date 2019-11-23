15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2019 - 2020 15 tatil (sömestr) başlama tarihi

Sömestr tatili için geri sayım başladı! 15 tatil tarihi okulların ne zaman tatile gireceğini merak eden milyonlarca öğrenci tarafından aratılmaya başladı. 15 tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yıl öğrencilerin ne zaman 15 tatil yani sömestr tatili yapacağı açıklandı. Uzun bir dönemin aradan dinlenmek isteyen öğrenciler o tarihi merak ediyor. 2019 2020 15 tatil ne zaman olacak? sorusunun yanıtı haberimizde

2019 - 2020 15 TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB'İN E-OKUL SİSTEMİYLE VELİYE 'BİLDİRİM' DÖNEMİ

Uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen versiyonu hizmete girdi.

Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor.

Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

VELİLERE BİLDİRİM GELECEK

Bakanlık, mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor.

Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı.

Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.