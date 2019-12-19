15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? 2019-2020 okullar ne zaman tatil olacak?

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Okullar ne zaman tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. Bu takvime göre okulların tatil olacağı ve yeniden başlayacağı tarihler duyuruluyor. Bu yıl yapılacak olan ara tatillerin ilki 18 Kasım’da başladı. Şimdi sıra 15 tatil var. Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönem 19 Haziran’a kadar devam edecek.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yani sömestr tatili tarihi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.