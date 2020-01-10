15 tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2020 yılında okullar ne zaman 15 tatil olacak?

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu merak ediliyor. 2020 yılında okullar ne zaman 15 tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı eğitim-öğretim takvimi içerisinde okulların yapacağı tatil tarihlerini duyuruyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu tarihlere göre tatil planlarını yapıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa yapılan ara tatilin ardından şimdi sıra yarıyıl tatiline geldi.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yani sömestr tatili tarihi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.