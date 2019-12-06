2020 Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte? 15 tatil ne zaman başlıyor?

15 tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 15 tatil ne zaman, hangi tarihte? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinde dini gün ve ayları duyuruyor. Bu tarihlere göre vatandaşlar tatil planlarını yapıyorlar. 19 Eylül’de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında ara tatillerin yapılacağı bildirilmişti. İlk ara tatil 18 Kasım’da başladı. Peki sömestr tatili ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yani sömestr tatili tarihi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.