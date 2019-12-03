15 tatil ne zaman başlıyor 2020? 15 tatile kaç gün var? MEB 2019 - 2020 sömestr başlama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 – 2020 sömestr tatili öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. 15 tatil tarihi okulların ne zaman tatile gireceğini merak eden milyonlarca öğrenci tarafından aratılmaya başladı. 15 tatile kaç gün var? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yıl öğrencilerin ne zaman 15 tatil yani sömestr tatili yapacağı açıklandı. 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yani sömestr tatili tarihi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB'İN 5 YILLIK YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde 2019-2023 Stratejik Planı yayımlandı. 2023 Eğitim Vizyonu ışığında hazırlanan stratejik planla, eğitimin 5 yıllık yeni yol haritası belirlendi.

Stratejik planda yer alan hedeflere göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin her düzeydeki yeterliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan, "beceri temelli yabancı dil yeterlikleri" sistemine geçilecek.

Bakanlık, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile Türkiye'nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin eşit öğrenme ile öğretme fırsatlarını yakalamalarını, öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı hedefliyor.