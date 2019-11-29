15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 okullar ne zaman tatil olacak? İşte sömestr tatil tarihi

Okulların ne zaman tatil olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinde tatil tarihlerini açıklıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu tarihlere göre programlarını yapıyorlar. 19 Eylül’de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında ara tatillerin yapılacağı duyurulmuştu. İlk ara tatil 18 Kasım’da başladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman yapılacak?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.